РИАМО - 1 июл. На Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях столичного метро запустили десять тематических поездов, посвященных чемпионату мира по футболу в России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Десять тематических поездов, посвященных чемпионату мира по футболу-2018, курсируют в метро. 14 июня запустили два таких поезда на Таганско-Краснопресненской линии, а в конце июня по «фиолетовой» и «красной» веткам поехали еще восемь поездов. Теперь на Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях пассажиров перевозят по пять тематических составов», - говорится в сообщении.

В каждом вагоне можно увидеть редкие архивные кадры, снятые знаменитыми фотографами времен СССР. На 85 снимках запечатлены прославленные тренеры и игроки, яркие моменты международных матчей, первенств Советского Союза и виды московских стадионов прошлого столетия.

«На внешней стороне вагонов можно прочитать о городах России, где проходят матчи чемпионата. А внутри поезда пассажиры почувствуют себя игроками на газоне: они смогут узнать популярные и малоизвестные факты о мировом футболе, а также выучить слова приветствия на разных языках», - отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Футбольные составы будут перевозить пассажиров до сентября. К ЧМ-2018 в поездах метро продублировали на английском языке все аудиообъявления с названиями станций. Все схемы, размещенные в поездах, переведены на английский, на них отмечены Большая спортивная арена «Лужников» и стадион «Спартак», а также городской билетный центр и место проведения фестиваля болельщиков.

Кроме того, на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях звучат аудиообъявления, информирующие о проходе к спорткомплексу «Лужники» и стадиону «Спартак».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.