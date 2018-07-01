РИАМО - 1 июл. Столичная полиция задержала подозреваемого в нанесении ножевого ранения преподавателю в МГТУ имени Баумана, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер ГУ МВД РФ по Москве.

Неизвестный напал с ножом на 28-летнего преподавателя МГТУ имени Баумана 29 июня. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

«Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение подозреваемого в нанесении ранения мужчине в Москве по улице 2-я Бауманская, дом 5», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».