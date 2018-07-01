РИАМО - 1 июл. Интенсивные осадки уйдут из Москвы и Подмосковья уже в понедельник, но температура понизится до значений ниже климатической нормы, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Дожди прекратятся, ослабеют уже в понедельник-вторник, но температура понизится до плюс 22-23 градусов и будет ниже климатической нормы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, только к концу следующей недели температура снова повысится до плюс 23-26 градусов.

В Московской области за 30 июня выпало около 40% месячной нормы осадков, наибольшее количество зафиксировали в Волоколамске и около аэропорта «Шереметьево». В воскресенье также ожидаются дождь, гроза и град.