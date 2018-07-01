РИАМО - 1 июл. В ближайшие сутки в столице ожидается выпадение свыше 15% месячной нормы осадков, дожди будут более интенсивные, чем 30 июня, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня в Москве дожди будут более интенсивные, следует ожидать больше осадков. При месячной норме осадков 94 миллиметра, стоит ожидать 15 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в Москве выпало около 10% от месячной нормы.

В Московском регионе на 1 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.