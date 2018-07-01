РИАМО - 1 июл. В ночь на 1 июля на станции измерения воздуха в московском районе Новокосино концентрация сероводорода составила 0,044 миллиграмма на кубический метр, что в 5,5 раза больше нормы, следует из данных на сайте «Мосэкомониторинга».

Превышение ПДК сероводорода датчики на станции начали фиксировать с 12:10 30 июня. Максимальное превышение было отмечено в 23:10 30 июня.

По состоянию на 08:10 воскресенья концентрация сероводорода все еще превышает норму, но уже в 2,5 раза.

Предыдущее превышение порога запаха сероводорода на востоке столицы произошло в ночные часы 22 июня, тогда в районе Косино-Ухтомский выявили отклонение от нормы в 2,4 раза.

Сероводород – бесцветный газ со сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц.

В Российской Федерации предельно-допустимая максимально-разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) установлена на уровне порога запаха и составляет 0,008 миллиграмма на кубический метр.