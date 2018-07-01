РИАМО - 1 июл. В Московской области за минувшие сутки выпало около 40% месячной нормы осадков, наибольшее количество зафиксировали в Волоколамске и около аэропорта «Шереметьево», сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«При норме 75 миллиметров в Волоколамске выпало 27 миллиметров, в «Шереметьеве» - 28 миллиметров, в Клину - 19 миллиметров осадков», - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что в Москве зафиксировали всего 5 миллиметров дождя, что менее 10% от месячной нормы.