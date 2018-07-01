РИАМО - 1 июл. Кратковременный дождь, гроза и град ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха составит 22-27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния активного атмосферного фронта. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Местами прогремят грозы, возможен град. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 24-26 градусов, по области - плюс 22-27 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормального.

«Погода для метеозависимых людей Московского региона в последнее время была внешним нагрузочным фактором. Особенно тяжело приходилось людям с различной патологией сердечно-сосудистой и дыхательной системы», - предупреждают синоптики.

В Московском регионе на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра, также ожидается град.