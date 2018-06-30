РИАМО - 30 июн. Федеральная торговая сеть «Пятерочка» открыла 1500-й универсам в Московской области, «юбилейным» стал магазин в деревне Ленино городского округа Истра.

Открывшийся в пятницу универсам 28-ой по счету в Истринском районе.

В новом магазине площадью более 500 квадратных метров количество наименований товаров превышает 3500. Ассортимент продукции поражает своим разнообразием: в магазине представлены как товары повседневного спроса, так и деликатесы. Особое место в ассортименте новой «Пятерочки» занимают фрукты и овощи, а также товары категории «фреш» (мясная и молочная продукция и т.д.), которые составляют более трети ассортимента универсама.

Стоит также отметить, что торговая сеть активно сотрудничает с местными производителями, сейчас их продукция в магазине составляет около 20%. Это товары таких локальных поставщиков как «Рузский хлебозавод», «Клинский хлебокомбинат» и т.д. При этом доля отечественной продукции в универсамах сети превышает 90% всего ассортимента.

Обеспечивают работу магазина 13 человек. Всего в Истре «Пятерочка» создала 476 рабочих мест, а по всему Подмосковью торговая сеть обеспечивает работой более 26 тысяч человек.

Как ранее утверждал директор Центрального дивизиона торговой сети «Пятерочка» Сергей Кадылинский, с каждым новым магазином сеть становится ближе к покупателю как географически, так и эмоционально. Кроме того, в универсамах ритейлера действуют постоянные акции: в первой половине дня для пенсионеров предусмотрена скидка в размере 5%, а по понедельникам она удваивается. Также в универсамах действует программа «Семейная среда», когда посетителям с детьми до 12 лет покупки с 9 до 17 часов по средам обходятся на 10% дешевле.

До конца года торговая сеть рассчитывает открыть еще 11 магазинов в Истре, а всего в Московской области будут открыты более 150 универсамов.

«Пятерочка» входит в X5 Retail Group и является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. На 31 марта 2018 года сеть включала в себя 11797 магазинов «Пятерочка» практически по всей стране.