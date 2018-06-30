РИАМО - 30 июн. В подмосковном Сергиевом Посаде прошел фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир», его посетили более 4,5 тысячи человек, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора и правительства Московской области.

В этом году мероприятие включено в досуговую программу чемпионата мира по футболу-2018, отмечается в материале.

«Гости фестиваля могли посетить ярмарку ремесел, освоить ходули, покататься на русских качелях, посостязаться в перетягивании каната, городках, поднимании гири. Кроме того, прошли показательные выступления по комплексному единоборству, борьбе на поясах, шапочному бою, мас-рестлингу, самбо», – говорится в сообщении.

Серебряный призер олимпийских игр по боксу Софья Очигава провела самый массовый в Подмосковье мастер-класс по кулачному бою. Большой интерес вызвала игра Русская кила, корни которой уходят во времена новгородского княжества. В программу фестиваля также был включен конкурс по скандинавской ходьбе.

«Цель этого мероприятия – популяризация традиционных национальных видов спорта, обмен культурным и спортивным опытом с представителями различных этносов России. Опыт проведения фестиваля показывает, что он является настоящим спортивным праздником для всех возрастов и групп населения», – отметил министр физической культуры и спортарегиона Роман Терюшков.