РИАМО - 30 июн. Спасатели вытащили из Люблинского пруда в Москве тонущего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Спасатели поисково-спасательной станции «Текстильщики» вытащили мужчину 1981 года рождения в сильном алкогольном опьянении. Он тонул на Люблинском пруду», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчину передали наряду скорой помощи для осмотра.