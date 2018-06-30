РИАМО - 30 июн. В текущем году в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках завершат строительство новой зоны отдыха, площадь парка составит 10 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Территория будет «разбита» на две зоны — прогулочную и зеленую. Новая зона отдыха будет полностью доступна для жителей уже в этом году. На территории парка появятся детские и спортивные площадки, комната матери и ребенка, кафе, смотровая площадка, зона барбекю, также будут проложены велодорожки», – говорится в сообщении.

В парке также установят различные малые архитектурные формы, клумбы и скамейки. Строительство парка на контроле властей городского округа. Кроме того, проводятся регулярные встречи с инициативной группой жителей.

В рамках реализации программы губернатора Московской области за 5 лет на месте пустырей в Химках были созданы и реконструированы 16 зон отдыха: парки и скверы во всех микрорайонах, а также набережные вблизи Канала имени Москвы и Бутаковского залива.

Кроме того, в этом году открылась вторая часть парка «Два берега». Здесь появились спортивные площадки, площадка для активных видов спорта, площадка с тренажерными снарядами.