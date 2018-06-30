РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Дерево упало на автомобиль, когда он ехал на Зенинском шоссе в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

В субботу в Люберцах прошла гроза с сильным дождем и ветром.

«Я ехал по Зенинскому шоссе, около 18:00 увидел иномарку, на которой лежало дерево. Оно сухое, большое. Лобовое стекло пробило даже. Думаю, оно упало из-за ветра», – сказал очевидец.

Он добавил, что водитель иномарки не пострадал. Сотрудники ГИБДД и МЧС на тот момент еще не приехали на место происшествия.