РИАМО - 30 июн. В Москве спасатели на Терлецких прудах достали из воды тонущую девушку, которая зашла в водоем, чтобы охладиться, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«На спасательной станции «Терлецкая» спасли девушку 1998 года рождения, которая зашла в воду в одежде, чтобы охладиться, но там оказалось глубоко. Плавать она не умела и начала тонуть. Дежурная смена в это время патрулировала водоем и увидела тонущую», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели вытащили девушку из воды и доставили ее на станцию, после чего провели работу по оказанию первой помощи.

«Вызвали скорую помощь, сейчас рассматривает вопрос о госпитализации пострадавшей», – заключил собеседник агентства.