РИАМО - 30 июн. Из-за сильного ветра и дождей 1 июля, в воскресенье для посетителей не будет работать парк «Зарядье» в Москве, сообщается на официальном сайте парка.

«1 июля из-за погодных условий вход на территорию парка «Зарядье» закрыт», – говорится в сообщении.

Купленные билеты можно будет вернуть в Медиацентре на стойке флагманского туристско-информационного центра, начиная с 2 июля. При себе необходимо иметь билеты, чек, паспорт и банковскую карту, с которой была произведена оплата.

В Московском регионе на 1 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.