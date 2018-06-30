РИАМО - 30 июн. Сильный ветер, который пришел в Москву вместе с грозой в субботу, повалил 16 деревьев и повредил пять автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

«С 15 часов сегодня по территории города Москвы прошел грозовой фронт, в результате которого повалено 16 деревьев и повреждено пять автомобилей», – говорится в сообщении.

Среди населения города и гостей столицы пострадавших нет. Нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организации также не зафиксировано.

«Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», – поясняется в сообщении.

В Московском регионе на 1 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.