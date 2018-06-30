РИАМО - 30 июн. В городском округе Истра треть бюджета потратят на ремонт дорожной сети, в планах на текущий год – реконструкция порядка 50 километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Практически треть бюджета, если не учитывать социальную часть (бюджет социально ориентирован – 70%), в этом году идет на ремонт дорожной сети. Конечно, это очень амбициозные планы, но мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы запланированные работы были реализованы вовремя и, что очень важно, качественно. Некоторые участки дорог уже отремонтированы (в Дедовске, Истре, Павловской Слободе), что-то прямо сейчас ремонтируется в других населенных пунктах», – сказал руководитель администрации горокруга Андрей Дунаев.

В этом году у администрации округа беспрецедентные планы ремонта – порядка 50 километров дорожной сети. Это почти на треть больше того, что было запланировано и сделано в 2017 году, подчеркнул он.

По его словам, в городском округе скоро завершится и плановая работа по ямочному ремонту, которая также началась с момента наступления подходящей погоды. Всего в соответствующий план было внесено более 2,4 тысяч объектов, которые формировались администрацией по итогам поступающих обращений.

«Считаю, что мы взяли высокий темп по ямочному ремонту. Но это, конечно, далеко не значит, что не вошедшие в этот план ямы заделываться не будут. Мы также будем продолжать работать, принимать обращения наших жителей и согласно этому выезжать на дороги и ремонтировать дорожное покрытие», – подчеркнул Дунаев.