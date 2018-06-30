РИАМО - 30 июн. В подмосковном Наро-Фоминске отметили день рождения Четвертой гвардейской танковой Кантемировской краснознаменной дивизии имени Юрия Андропова, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Хочу от имени жителей Наро-Фоминского городского округа и себя лично поздравить воинов-гвардейцев, уважаемых ветеранов с 76-й годовщиной формирования дивизии. С 1945 года она дислоцируется в Наро-Фоминске. С этой даты Наро-Фоминск и Кантемировская дивизия неразрывно связаны. Хочу поблагодарить руководство соединения за взаимопонимание и налаженное взаимодействие, пожелать всем военнослужащим успешного выполнения поставленных задач, а их родным и близким – здоровья и благополучия», – сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Боевой путь дивизии начался в 1942 году в битвах на реке Дон. Тогда же она получила свое название за освобождение одноименного населенного пункта в Воронежской области. Кантемировцы также участвовали в битве на Курской дуге, прорывали блокаду Ленинграда, освобождали Украину, Польшу, Чехословакию. Легендарная дивизия воспитала 32 Героя Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы.

Сегодня кантемировцы способны самостоятельно выполнять любые тактические и оперативные задачи в сухопутном бою, в их распоряжении самая современная боевая техника.

«Гвардейцы-кантемировцы ежедневным самоотверженным трудом завоевали право считаться одним из лучших соединений Российской Федерации. По инициативе личного состава дивизии в Вооруженных силах возрождено соревнование за право называться передовым соединением», – сказал командир дивизии, генерал-майор Андрей Колесников.

В программе праздника состоялись показательные выступления, демонстрация боевой техники и оружия, концерт военного оркестра, а также музыкальное шоу с участием наро-фоминских артистов эстрады и исполнителей народных песен.