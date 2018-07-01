РИАМО - 1 июл. Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее в матче открытия мундиаля сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Матч между сборными России и Египта окончился со счетом 3:1 в пользу отечественной сборной. После этого команда Уругвая забила в ворота россиян три безответных мяча, но национальная сборная смогла выйти в 1/8 финала первенства.

Примечательно, что за всю историю сборные Испании и России встречались только шесть раз, но победить команду с Пиренейского полуострова россиянам ни разу не удалось.

В первую десятку самых посещаемых матчей группового этапа ЧМ-2018 вошли четыре матча на стадионе «Лужники» в Москве, которые увидели по 78 тысяч 11 зрителей, четыре матча на стадионе «Санкт-Петербург», где было по 64 тысячи 468 зрителей, один матч на стадионе «Фишт» в Сочи (44 тысячи 287 зрителей) и матч на стадионе «Спартак» в Москве (44 тысяч 190 зрителей).

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.