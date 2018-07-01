РИАМО - 1 июл. Тарифы на коммунальные услуги в Москве проиндексированы с воскресенья, максимальный индекс роста вносимой гражданами платы составляет 5,5%.

Соответствующее распоряжение мэр города Сергей Собянин принял в ноябре прошлого года. С начала 2018 года и до июля тарифы ЖКХ в Москве не менялись.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила нарушений в повышении тарифов ЖКХ в России, которое произошло в воскресенье. По информации ведомства, среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития России на 2018 год.

При этом в ФАС отметили, что это не означает, что россиянам придут платежки за коммунальные услуги, суммы в которых подрастут ровно на указанную цифру.