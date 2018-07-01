РИАМО - 1 июл. С воскресенья в Подмосковье повысились тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, средний рост платы за коммунальные услуги в регионе составил 4%, что не превышает уровня инфляции. Данная тенденция сохранится и в последующие годы.

Ежегодное повышение тарифов ресурсоснабжающих организаций происходит в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития России на соответствующий год. Размер платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение) регулируется государством. Тарифы на коммунальные ресурсы устанавливают и утверждают региональные органы государственной власти, в Московской области – комитет по ценам и тарифам.

Плату за содержание жилого помещения собственников в многоквартирном доме государство не регулирует, ее определяют собственники жилых помещений на общем собрании в зависимости от конструктивных особенностей многоквартирного дома, степени физического износа и технического состояния общего имущества.

Информация об утвержденных ценах (тарифах) для ресурсоснабжающих организаций размещена в свободном доступе на официальном сайте Мособлкомцен. В то же время организации коммунального комплекса и субъекты естественных монополий обязаны разместить в свободном доступе информацию о своей деятельности и о ценах на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам, об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности.

Разница в тарифах ЖКХ в различных муниципалитетах Подмосковья связана c их неоднородностью: с количеством населения, протяженностью сетей, их изношенностью и, как следствие, размером затрат на их содержание. Кроме того, при установлении тарифов существенное значение имеют особенности технологического процесса производства и транспортировки коммунальных ресурсов, а также разница в объемах их реализации.

С целью перехода к единым тарифам в коммунальной сфере в муниципалитетах создаются единые гарантирующие организации в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, которые предоставляют населению услуги высокого качества по экономически обоснованным тарифам, установленным на едином уровне для городского округа или муниципального района.

Проверить расчет платежа и при выявлении нарушений применить меры административного воздействия имеет право Государственная жилищная инспекция Московской области. В случаях использования неустановленных тарифов или их завышения Мособлкомцен применяет штрафные санкции непосредственно к организациям.