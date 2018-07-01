РИАМО - 1 июл. В Московской области с воскресенья начинают начислять пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2016 года.

Ранее предполагалось, что пени будет начисляться со 2 декабря 2017 года, но впоследствии депутаты Мособлдумы перенесли срок на 1 июля 2018 года. Это было сделано в качестве дополнительной меры поддержки налогоплательщиков.

В Московской области начиная с налогового периода 2015 года налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, налог подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.