РИАМО - 1 июл. Новые розничные цены на газ установили в Москве с воскресенья, соответствующий приказ подписал мэр города Сергей Собянин.

«Приказываю установить розничные цены на природный газ, реализуемый населению города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, на приготовление пищи, нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) - 6,63 рубля за кубический метр», - отмечается в документе.

При использовании газа на отопление с одновременным использованием на другие цели, а также на отопление и (или) выработку электроэнергии с использованием котельных и оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, устанавливается цена в 4756,15 рубля за 1 тысячу кубометров.

Для жителей Троицкого и Новомосковского округов Москвы цена на газ для приготовления пищи, нагрева воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) составит 5,362 рубля за кубометр. Газ, используемый для отопления в многоквартирных домах при наличии приборов учета, будет стоить 5362,32 рубля за 1 тысячу кубометров, при отсутствии приборов учета сверх стандарта нормативной площади жилого помещения – 6642,15 рубля за 1 тысячу кубометров, а на прочие цели (отопление нежилых помещений) - 6860,47 рубля за 1 тысячу кубометров.