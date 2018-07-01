РИАМО - 1 июл. С воскресенья в России начала действовать новая форма полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), сообщает «Российская газета».

«Новая форма полиса ОСАГО станет единой для бумажной и электронной версии документа. Во внешнем виде документа появится QR-код. Он предоставит информацию о транспортном средстве (модель, номер, регистрационный государственный знак, VIN автомобиля и прочее), а также данные о владельце авто и периоде разрешенной эксплуатации по страховке», - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что проверка ОСАГО с помощью дорожных камер может заработать в Москве с 1 сентября текущего года. ГИБДД планирует выписывать штраф в 800 рублей автомобилисту без ОСАГО каждый день, когда он проезжает под камерами. После Москвы систему могут протестировать в Татарстане.