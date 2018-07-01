РИАМО - 1 июл. С воскресенья в России начинают оформлять электронную закладную на взятое в ипотеку жилье, это нововведение станет первым шагом на пути оформления ипотеки онлайн, сообщает «Российская газета».

«Оформление закладной стало нормой при выдаче кредитов на приобретение квартиры, так банк получает подтверждение, что в случае просрочки платежей он может рассчитывать на залоговое имущество», - отмечается в материале.

Электронный документ будет содержать информацию о залогодателе и заемщике, данные о договоре ипотеки, сумме кредита и сроке его выплаты, сведения о купленном с привлечением кредита имуществе.

Банки теперь будут предлагать на подпись бумажную или электронную закладную. Как пояснили эксперты, во втором случае скорость регистрационных действий возрастет, однако для оформления закладной в электронном виде заемщику необходимо иметь квалифицированную электронную подпись.