РИАМО - 1 июл. С воскресенья, в соответствии с федеральным законом «О национальной платежной системе», пенсионеры, студенты и сотрудники бюджетных учреждений в России будут получать выплаты на карту «Мир».

Для этого организации должны были оформить своим сотрудникам карты «Мир» заранее. С воскресенья на банки возложили обязанность блокировать переводы зарплат, стипендий и пенсий на карты международных платежных систем и отправлять их обратно.

С июля прошлого года банки в России обязали обеспечить прием карт «Мир» во всех устройствах, которые осуществляют расчет с использованием платежных карт.

По данным НСПК, которая является оператором платежной системы «Мир», за 2017 год рост числа пользователей этих карт составил 63%: сейчас на руках у населения более 31 миллиона штук. Это 10% от количества всех карт в стране.