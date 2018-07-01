РИАМО - 1 июл. С воскресенья сотовые операторы и интернет-провайдеры обязаны хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов и пользователей до полугода, сообщает «Российская газета».

«Доступ к данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для предотвращения террористических действий», - отмечается в материале.

Издание поясняет, что ранее операторы были обязаны хранить шесть месяцев только сведения о фактах соединения, а обязанности хранить содержание сообщений и переговоров не было.

Ранее в России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту. Если мобильный номер станет универсальным идентификатором личности, то операторы могут за отдельную плату помогать партнерам идентифицировать клиентов для оказания услуг. Предполагается, что платить за это будет партнер, а не абонент.