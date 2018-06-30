РИАМО - 30 июн. В парке футбола FIFA на Красной площади в Москве состоялся матч в поддержку благотворительного турнира для детей-сирот «Кубок доброты», в нем принял участие глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Матч проходил между командами «Миллениум юнайтед», которые являются организаторами благотворительного турнира, и «Добрые звезды», представленной выдающимися лицами из мира спорта, театра, кино и телевидения.

«Миллениум юнайтед» возглавил экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников. Капитаном сборной «Добрые звезды» стал легендарный немецкий футболист, чемпион мира и Европы Лотар Маттеус. В составе команды звезд также сыграл министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Вместе с ними на поле вышли бывшие игроки сборной России Руслан Пименов и Дмитрий Булыкин, а также футболистка сборной России Эльвира Тодуа, хоккеист Александр Радулов и Александр Легков – олимпийский чемпион в лыжных гонках», – говорится в сообщении.

Встреча прошла в дружественной атмосфере и честной борьбе. Итогом 90 минут игры стала ничья – 2:2.

«Здорово сыграть в футбол на Красной площади в компании мировых чемпионов, звезд спорта, кино.«Добрый матч» прошел в отличной атмосфере, под бой курантов, с поддержкой болельщиков. Главная миссия такого футбола – привлечь внимание к «Кубку Доброты» – турниру среди детей-сирот, который пройдет 12 и 13 июля на стадионе «Родина» в Химках. И, конечно, приятно, что олимпийские чемпионы, общественные деятели и просто неравнодушные люди обратили внимание на турнир таким необычным образом», – сказал Терюшков.

Он добавил, что на поле в Химках выйдут команды воспитанников детских домов из восьми регионов России – более 100 детей.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.