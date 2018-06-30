РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В подмосковном Подольске городской суд 2 июля рассмотрит дело асфальтового завода, который занимается своей деятельностью без разрешения на выбросы вредных веществ, сообщается в группе администрации горокруга «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».



Подольская городская прокуратура провела проверку по обращению главы Подольска Николая Пестова по вопросу возобновления производственной деятельности асфальтобетонного завода АБЗ, расположенного по адресу: улица Шамотная, дом №8. По итогам проверки установлено, что срок действия разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух закончился 1 марта 2018 года. Новое разрешение на осуществление выбросов организация не оформила. Прокурор Подольска направил исковое заявление в суд горокруга о прекращении деятельности асфальтового завода ООО «СК Дорлидер» в промзоне «Северная», так как у него нет разрешения на выбросы вредных веществ.



«По обращению администрации горокруга в мае Подольской городской прокуратурой проведена проверка деятельности ООО «Дорлидер». Материалы направлены в суд. Заседание суда назначено на 2 июля 2018 года», - говорится в сообщении.



В настоящее время Роспотребнадзор проводит документарную проверку деятельности предприятий ООО «СК Дорлидер» и ООО «Стройинвест-3».



По результатам проверки прокуратура возбудила дело в отношении ООО «СК Дорлидер» по статье «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» за осуществление выбросов в атмосферный воздух вредных веществ в отсутствие действующего разрешения.



Ранее в ходе проверок по обращениям граждан, проводимых городской прокуратурой на протяжении 2017 года, ООО «СК Дорлидер» неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.



Так, 19 декабря 2017 года по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении ООО «СК Дорлидер», деятельность асфальтобетонных заводов на улице Шамотная, 8, была приостановлена на 60 суток в связи с осуществлением выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ с нарушением требований законодательства об охране атмосферного воздуха.