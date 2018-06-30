РИАМО – 30 июн. Сборная Франции обыграла национальную команду Аргентины со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Матч завершился в Казани несколько минут назад.



На 13-й минуте встречи с пенальти счет открыли французы, отличился Антуан Гризманн. На 41-й минуте матча аргентинец Анхель ди Мария сравнял счет – 1:1. Однако уже во втором тайме на 48-й минуте Габриель Меркадо вывел сборную Аргентины вперед – 2:1.

На 57-й минуте французы сравняла счет усилиями Бенджамина Павара, а на 64-й минуте вышли вперед – гол забил Килиан Мбаппе Лоттен. 3:2. Он же отправил в ворота французов четвертый мяч на 68-й минуте.

В дополнительное время аргентинец Серхио Агуэро сокращает разрыв в счете – 4:3, но этого не хватило для ничьей. Сборная Аргентины покидает чемпионат.



Второй четвертьфиналист определится вечером в субботу в 21:00 в Сочи. Там пройдет встреча между сборными Уругвая и Португалии.



В воскресенье, 1 июля на большой спортивной арене «Лужники» сборная России в 1/8 финала выйдет на поле против испанской команды. Начало встречи в 17:00.