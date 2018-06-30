РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июн. Фестиваль по брейк-дансу прошел в Королеве во время празднования Дня молодежи, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

День молодежи отметили в Королеве в субботу. В рамках празднования прошел фестиваль спортивной молодежи.

«В этом году проводим день молодежи на площадке у «Глобуса» из-за масштабной реконструкции центральной площади и стадиона «Вымпел». Дождь внес свои коррективы, но праздник продолжается и на площадке работает игротека, будет концерт и шоу стантрайдеров», - сказал Конышев.

В фестивале приняли участие взрослые танцоры и дети до 14 лет. Каждый показал свои умения в выполнении различных элементов брейк-данса.

День молодежи отмечается в России 27 июня. В Королеве широко праздник отметили в субботу. В городе прошли фестивали, концерт и мастер-классы.