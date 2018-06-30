РИАМО - 30 июн. Столичный аэропорт «Внуково» работает в обычном режиме, информация СМИ о затоплении не соответствует действительности, сообщил РИАМО в субботу представитель справочной аэропорта.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в аэропорту «Внуково» произошло затопление из-за дождя.

«Аэропорт работает штатно, никаких затоплений нет», – сказал собеседник агентства.

С 30 июня по 1 июля в Московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий – дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 17-22 метров в секунду.

В Москве и Подмосковье на субботу и 1 июня объявили «желтый» уровень опасности.