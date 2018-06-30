РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Выпускники «Школы вожатых» начали успешно работать в летних и трудовых лагерях Подольска, за лето практику пройдет более 70 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник подольской организации «Российского Союза Молодежи» Евгения Радостина.

«В этом году «Школа вожатых» выпустила 76 человек. С июня ее выпускники приступили к работе в муниципальных детских центрах «Ромашка» и «Родина», в первую смену в педотряд вошли 32 человека, сейчас идет вторая смена - в ней работает 29 человек. В общей сложности за две смены вожатыми поработают 40 человек, причем не только выпускники этого года. Молодежь работает в парах с более опытными вожатыми. Еще 20 несовершеннолетних выпускников завершили трудовой месяц в составе лагеря труда и отдыха «Максимум», где работали с детьми дневных пришкольных лагерей», - говорится в сообщении.

Уникальный для Московской области общественный проект «Школа вожатых» стартовал по инициативе Подольской организации «Российский Союз Молодежи» в 2016 году. В 2018 году состав педагогического отряда «Подольск» пополнил уже третий выпуск школы.

За четыре месяца проекта участники научились не только играм и технологиям организации мероприятий. Сложились крепкие дружеские отношения, появился опыт командной работы, решения конфликтных ситуаций, накопились знания в области детской психологии. Сами участники отмечают значительный личностный рост.

В Год волонтера в Российской Федерации проводится немало конкурсов молодежных инициатив, поддержку получил и проект «Школа вожатых». Благодаря средствам Фонда президентских грантов и поддержке Федерального агентства по делам молодежи организаторы проекта выпустили для участников два методических пособия, вожатские дневники, закуплена форма и канцелярские товары для работы в лагере.

Всего на участие в проекте в 2018 году подали 242 заявки, занятия посещали 164 человека от 15 лет. Текущий год побил трехлетний рекорд не только по числу поданных заявок, но и по числу волонтеров, привлеченных к реализации проекта. Ровно 70 добровольцев делились опытом и прокачивали свои компетенции как кураторы, фотографы и видеооператоры, администраторы, тренеры, аниматоры и ведущие. Большая часть волонтеров – выпускники предыдущих лет.

Организаторами проекта выступили Подольская организация «Российский Союз Молодежи», Московская областная организация «Российский Союз Молодежи», Комитет по делам молодежи администрации городского округа Подольск, МУ ДЮОЦ «Родина», МБУРМ «Молодежный центр «Максимум».