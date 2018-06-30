РИАМО - 30 июн. На Песочной аллее столичного парка «Сокольники» 1 июля состоится праздник «Парк огромных трафаретов», все желающие смогут помочь создать восьмиметровые рисунки мячей, футболистов и атрибутики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В парке «Сокольники» 1 июля на Песочной аллее пройдет праздник «Парк огромных трафаретов». Для этого изготовили 30 трафаретов до восьми метров в длину. Посетители смогут выбрать понравившиеся рисунки и мелками, которые выдадут организаторы, нарисовать на асфальте картины. Помогать будут художники», – говорится в сообщении.

После праздника на асфальте останутся изображения мячей и футболистов, форм команд и разнообразной футбольной атрибутики. Московские художники также проведут мастер-классы по изобразительному искусству. Посетители смогут научиться азам работы с карандашами, кистями и красками.

В этот же день галерея художников «Родное искусство» переедет с Майского просека на Песочную аллею, в самую широкую прогулочную зону. Там установили новые хромированные стенды с двусторонней крышей, которая защитит произведения искусства от дождя и другой непогоды.

Галерея работает ежедневно круглый год, здесь представлены произведения более 30 художников. Посетители могут не только осмотреть, но и приобрести их либо попросить художника написать картину на заказ.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.