РИАМО - 30 июн. Роспотребнадзор предупредил российских туристов об осложнении эпидемиологической ситуации по лептоспирозу на территории Шри-Ланки, сообщает Газета.ru.

«Министерство здравоохранения Республики Шри-Ланка в пресс-релизе от 10 июня официально объявило о неуклонном росте с начала года числа случаев лептоспироза, общее число которых превысило 1,52 тысячи человек», – говорится в сообщении.

Республиканское управление по содействию здравоохранению (HPB) призвало население соблюдать особые меры гигиены во время текущего сезона дождей. Подъем заболеваемости возникает в стране в засушливый период, когда население собирает дождевую воду в небольшие искусственные водоемы и использует для различных целей, в том числе в качестве питьевой воды.

Статистика заболеваемости лептоспирозом в стране занижена, так как лабораторная диагностика заболевания проводится не в полном объеме. Чаще всего от заболевания страдают рабочие на фермах крупного рогатого скота и лица, занятые на плантациях сахарного тростника.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.