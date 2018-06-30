РИАМО - 30 июн. Первого июля в музее Победы в столице организуют трансляцию первого матча сборной России в плей-офф ЧМ-2018, российская команда встретится со сборной Испании, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Музей Победы в Малом киноконцертном зале 1 июля организует трансляцию футбольного матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании. Показы игр чемпионата в прямом эфире в стенах музея продолжатся до конца мундиаля», – говорится в сообщении.

В зале болельщикам предложат удобные кресла, экран 8 на 5 метров, качественный звук. От станции метро «Парк Победы» до главного здания музея курсирует бесплатный автобус с логотипом музея Победы.

Перед матчами гости могут присоединиться к экскурсиям по музею Победы. В дни мундиаля по паспорту болельщика на стоимость такой экскурсии действует скидка в 65%.

Матч сборных России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.