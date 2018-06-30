РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В подмосковных Люберцах в рамках госпрограммы Подмосковья капитально отремонтируют 10 медучреждений, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы продолжается ремонт медицинских учреждений. В текущем году (2018 году - ред.) в рамках госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» будут капитально отремонтированы 10 объектов. Ремонт двух из них завершат в 2019 году», - говорится в сообщении.

В программу капремонта вошел Люберецкий роддом. С начала текущего года в нем родилось более 2 тысяч детей.

В 2018 году инвестиции в региональное здравоохранение составляют 176 миллиардов рублей. Сейчас в Подмосковье ведется строительство 89 учреждений здравоохранения, особое внимание в нынешнем году уделено обеспечению шаговой доступности медицинской помощи на территории сельских поселений. В частности, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 80 фельдшерско-акушерских пунктов.