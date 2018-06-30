РИАМО - 30 июн. Более 750 управляющих компаний приняли участие в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» в субботу, это является рекордным количество участников мероприятия с начала его проведения, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

«30 июня в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» приняло участие рекордное количество УК за все время проведения мероприятия. 753 организации сегодня открыли свои двери для посетителей», – уточнил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Акция проводится с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. 30 июня «День открытых дверей» в седьмой раз стал тематическим и был посвящен подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2018-2019 годов.

Сотрудники подмосковной Госжилинспекции, представители органов местного самоуправления и специалисты УК провели прием граждан и рассказали, какие работы должны быть проведены для подготовки дома к зиме, в какие сроки это должно происходить, как собственники жилья могут контролировать работы, и какую роль здесь играют советы домов.

Соков принял участие в Дне открытых дверей в ООО «Град» из города Пушкино, где провел личный прием 22 жителей.

«Коллектив Госжилинспекции участвует в акции в полном составе. Конечно, количество присоединившихся УК почти в три раза превышает численность подмосковных жилищных инспекторов. Поэтому в первую очередь мои коллеги направлялись в самые крупные организации с наибольшим количеством домов в управлении», – отметил главный государственный жилищный инспектор Подмосковья.