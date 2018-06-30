РИАМО - 30 июн. С 1 июля автобусы маршрута М10 от Китай-города до Бескудникова будут ходить круглосуточно, данный маршрут станет 12-м ночным в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автобусы маршрута М10 «Станция метро «Китай-город» – «Лобненская улица» с 1 июля начнут перевозить пассажиров круглосуточно. Они соединяют центральные и северные районы города. Теперь число ночных маршрутов наземного транспорта достигнет 12», – говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, автобусы М10 курсируют от Лобненской улицы через Бескудниковский район, далее по Дмитровскому шоссе, Новослободской и Долгоруковской улицам, улице Малая Дмитровка, Тверской улице, потом через Лубянскую площадь до станции метро «Китай-город».

«Интервалы движения в ночное время (с 01:00 до 05:30) составят 30 минут – автобусы будут отправляться в одни и те же минуты каждого часа», – отметил Ликсутов.

В дневное время интервалы движения автобусов составят до 10 минут.

Маршрут М10 станет восьмым ночным направлением, конечная остановка которого располагается на Славянской площади у станции метро «Китай-город». Здесь уже обустроили удобную пересадку между автобусами Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6 и Н7. Таким образом, горожане могут пересаживаться на разные ночные автобусы и добираться в нужную точку города.

«Перевод автобусов М10 в круглосуточный режим предоставит жителям северных районов столицы один из самых доступных способов передвижения по городу ночью: стоимость проезда на городском транспорте в ночное время такая же, как и днем», – подчеркнул Ликсутов.

Ночные маршруты общественного транспорта – удобная и более экономичная альтернатива такси. Они пересекаются друг с другом в удобных местах, проходят вдоль основных дорог и линий метро. На автобусах и трамвае можно доехать до вокзалов, аэропортов, столичных парков или просто из одного конца города в другой.