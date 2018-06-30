РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Власти подмосковных Люберец с 2016 года предоставили 134 квартиры на правах коммерческого найма медработникам горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Большую помощь медикам оказывает администрация городского округа Люберцы. С 2016 года медицинским работникам на правах коммерческого найма было предоставлено 134 квартиры, из них 25 – педиатрам», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он добавил, что в родильном доме Люберец с начала текущего года родилось более двух тысяч детей. Ружицкий отметил, что уникальная особенность роддома в том, что он единственный в Московской области. Врачи роддома оказывают новорожденным с различными патологиями экстренную хирургическую помощь.

По словам главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник, Люберецкий роддом оборудован самой современной медицинской техникой. Для работы привлечены высококвалифицированные врачи, которые оказывают помощь самого высокого уровня.

«Наши специалисты выхаживают детей с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов», - подчеркнула Мельник.

В родильном стационаре после проведенного капитального ремонта работают 12 индивидуальных родильных залов. Операционные представлены стерильными модулями, за роженицами в родильных залах и операционных ведут постоянное видеонаблюдение. Все отделения стационара оснащены самым современным медицинским оборудованием высокого класса.

На протяжении многих лет в женских консультациях Люберец работает служба психологической поддержки беременных, а также «Школа подготовки к родам». Люберецкий родильный дом - один из первых в России, где успешно была внедрена программа «Партнерские роды».