РИАМО - 30 июн. В субботу временно закрыты территории парка Горького и «Музеона» из-за грозы и ливня, занятия перенесут на другие даты, сообщается на сайте парка.

На Москву днем в субботу обрушились ливень и гроза.

«Парк Горького, «Музеон» и территории будут закрыты для посещения с 15:00 до полуночи. Пожалуйста, будьте осторожны и не находитесь по возможности рядом с деревьями, шаткими конструкциями, берегите себя и соблюдайте требования безопасности», - говорится в сообщении.

Занятия и лекции, запланированные в этот день в парке, будут перенесены на другие даты.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.