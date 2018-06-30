РИАМО - 30 июн. ГУП «Мосводосток» привлек более 280 бригад для ликвидации скопления воды в преддверии ливня и грозы в столице, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы предприятия.

На Москву днем в субботу обрушились ливень и гроза.

«В преддверии обильных осадков ГУП «Мосводосток» привлек к работе более 280 бригад, в составе которых более 1,1 тысячи сотрудников и 371 единица техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент заявок на ликвидацию скоплений воды в Москве не поступало.

Он уточнил, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.