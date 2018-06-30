РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В субботу в подмосковном Подольске сильный ветер массово повалил деревья, сообщили «РИАМО в Подольске» свидетели.

«Дерево упало на улице Мраморная возле дома №10 прямо на машину, но водитель успел среагировать. Машина не повреждена, водитель жив», – сказал свидетель.

По словам другого очевидца, деревья также упали на Революционном проспекте, 32/34, недалеко от библиотеки №1 имени Павла Северного. На дороге в сторону станции водителям приходится объезжать дерево по встречной полосе. Высокую березу повалило ветром на Площади Славы в пешеходной зоне. Упавшие деревья перекрыли дорогу водителям недалеко от деревни Быковка.

Ранее столичный главк МЧС РФ сообщил, что с 30 июня по 1 июля в Московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий – дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 17-22 метров в секунду.