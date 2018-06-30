РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В подмосковных Люберцах в субботу определили победителей турнира по футболу на фестивале олимпийских видов спорта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу на стадионе «Торпедо» прошел фестиваль олимпийских видов спорта. В нем приняли участие спортивные федерации Люберец. Они провели показательные выступления. Также прошли спортивные турниры.

«В турнире по футболу в категории до 17 лет победила команда «Мексиканцы», на втором месте - «Искра». Третье место у «Люберецких орлов»», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Он добавил, что во взрослой категории турнира по футболу первое место завоевала команда «Сельмаш». Второе место у ЛФК «Рама», третье место у «Самбо».

Помимо турнира по футболу, участники фестиваля смогли поучаствовать в спортивной эстафете. Первое место заняла команда «Самбо», второе место у «Просто», третье - у «СШОР».

В турнире по шахматам победил Владимир Косов, второе место у Виктора Арбузова, третье место занял Владимир Булак.