РИАМО - 30 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на 1 июля из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 1 июля по дождю и с 16:00 30 июня по грозе и ветру на 29 часов.

«Желтый» уровень опасности также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа.

В Подмосковье и Москве 1 июля будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В некоторых районах ожидается гроза. При непогоде порывы ветра могут достигать 20 метров в векунду. Температура ночью составит плюс 19-21 градус, днем – 25-27.