РИАМО - 30 июн. Московский метрополитен в условиях грозы, дождя и сильного ветра в субботу работает в штатном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

На юго-западе Москвы и в районе Воробьевых гор идет ливень. Слышны сильные раскаты грома, сверкает молния.

«Сегодня дождь, гроза и шквалистый ветер. Московское метро готово к работе в любую погоду. По возможности откажитесь от личного транспорта и пользуйтесь метро», – говорится в сообщении.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.