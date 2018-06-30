РИАМО – 30 июн. Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин вошел в состав символической сборной по итогам группового этапа ЧМ-2018 по версии британского издания The Guardian, сообщает Газета.ru.

«Лидер сборной России по футболу Александр Головин остается главным ньюсмейкером российского футбола. Авторитетное британское издание The Guardian включило хавбека в число одиннадцати игроков, попавших в символическую сборную группового этапа мундиаля», – говорится в сообщении.

Кроме Головина в команду вошли голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд, крайние защитники из Швейцарии и Англии Мануэль Аканджи и Киран Триппьер и столпы обороны Уругвая и Швеции Диего Годин и Андреас Гранквист, до нынешнего лета выступавший за «Краснодар».

В полузащите компанию хорватам Луке Модричу, Ивану Ракитичу и Головину составил испанец Иско. В качестве нападающих издание выбрало лучшего бомбардира турнира Гарри Кейна из сборной Англии, отличившегося пять раз в первых двух турах и отдыхавшего против Бельгии, и бельгийца Ромелу Лукаку, за те же две игры забившего четыре мяча и проведшего на скамейке запасных встречу с англичанами.

Игра Головина сделала его еще до чемпионата мира объектом интереса солидных европейских команд, а действия игрока в футболке национальной сборной только усилили ажиотаж и дали возможность ЦСКА повысить ценник.

Матч сборных России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.