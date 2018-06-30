РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В субботу в парке Виктора Талалихина в Подольске должен был пройти вечер аргентинского танго, его отменили из-за погоды, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Нынешним летом каждую субботу на площадке с балюстрадами в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина с 18:00 до 21:00 проводили Милонга EL FAVORITO на open-air.

«В субботу, 30 июня, в связи с грозой милонга El Favorito отменена», - говорится в сообщении.

Милонга — южноамериканский танец, а также танцевальный вечер, на котором танцуют аргентинское танго и звучит танго-музыка. Настоящая милонга имеет свои правила поведения (кодигос). В музыкальном смысле милонга является более быстрым танцем, чем танго. Считается, что ее происхождение имеет, в том числе, африканские корни. Милонга, как правило, исполняется как быстрый, жизнерадостный и озорной танец с быстрым линейным продвижением.