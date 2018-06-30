РИАМО - 30 июн. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» днем в субботу отменили и задержали порядка 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» 30 рейсов задержано. В «Шереметьеве» задержали восемь рейсов. В «Домодедове» и подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.