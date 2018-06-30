РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июн. Велосипедисты в Королеве провели флешмоб в честь Дня молодежи, в нем приняли участие порядка 100 человек, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель велоклуба «Крути педали, Королев» Сергей Краснов.

Флешмоб велосипедистов прошел в Королеве в субботу в рамках празднования Дня молодежи.

«Наш флешмоб организован двумя велоклубами горокруга: «Крути педали, Королев» и «Энерджи групп», и посвящен Дню молодежи. Мы призываем всех к активной жизни, велодвижение Королева с каждым годом растет, появляются новые клубы, которые объединяет любовь к городу и активному образу жизни», - сказал Краснов.

День молодежи проходит в Королеве в субботу с 12:00. Днем на площадке прошел фестиваль спортивной молодежи, вечером для жителей города пройдет концерт, работают площадки с развлечениями и мастер-классами.