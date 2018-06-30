РИАМО - 30 июн. Мособлизбирком назначил выборы 16 глав районов, городских и сельских поселений и 27 выборов депутатов советов депутатов городских округов, городских и сельских поселений на единый день голосования 9 сентября, сообщается на сайте ведомства.

«Завершилось назначение 43 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления Московской области на единый день голосования 9 сентября 2018 года. В настоящий момент выдвинулись 18 кандидатов в порядке самовыдвижения, 15 из которых – в представительные органы местного самоуправления, три – на должность глав поселений», – говорится в сообщении.

Четыре политические партии уведомили территориальные избирательные комиссии о проведении конференций по выдвижению кандидатов: региональные отделения политических партий «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко» и «Коммунисты России».

В единый день голосования состоятся выборы 16 глав муниципальных районов, городских и сельских поселений и 27 выборов депутатов советов депутатов городских округов, городских и сельских поселений.

Также 9 сентября пройдут выборы губернатора Московской области.

Период выдвижения кандидатов на должность губернатора Московской области окончен. Своих кандидатов выдвинули 11 партий, однако кандидат от партии «Национальный курс» Александр Солонкин снял свою кандидатуру по личным причинам.

В Избирательную комиссию Московской области поступили документы от следующих кандидатов: Андрей Воробьев – выдвинут от Московского областного отделения партии «Единая Россия»; Лилия Белова – выдвинута от регионального отделения партии «Альянс зеленых»; Игорь Чистюхин – выдвинут от регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Также выдвинут Константин Черемисов от Московского областного отделения КПРФ; Николай Дижур – от подмосковного отделения партии «Яблоко»; Кирилл Жигарев – от регионального отделения ЛДПР; Борис Надеждин – от регионального отделения «Партии Роста»; Владимир Рязанов – от Московского областного отделения партии «Коммунисты России».

От регионального отделения партии «Родина» в Московской области выдвинут Максим Шингаркин; от регионального отделения партии «Партия народной свободы» («Парнас») – Алексей Дуленков. Александр Солонкин выдвинут от регионального отделения партии «Национальный курс», однако 27 июня от него поступило заявление о снятии своей кандидатуры по личным обстоятельствам.

После представления документов на выдвижение кандидаты приступили к сбору подписей в поддержку своего выдвижения, то есть к так называемому этапу прохождения муниципального фильтра.